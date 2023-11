اوکراین زیر شدیدترین بمباران یک سال اخیر

اوکراین و متحدان غربی آن از این بیم دارند که روسیه مانند سال گذشته حملات خود به زیرساخت‌های انرژی این کشور را قبل از زمستان تشدید کند. مقامات محلی گزارش دادند که بر اثر بمباران شبانه یک نفر در منطقه خارکیف و یک نفر در منطقه خرسون کشته شدند. حمله پهپادی روسیه نیز در نیکوپول در جنوب این کشور یک کشته و چهار زخمی برجای گذاشت. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد ۱۸ پهپاد از ۲۰ پهپاد روسیه را که در طول شب پرواز می‌کردند سرنگون کرده است.

از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین گفت حملات اوکراین به نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه تلاش‌های جنگی مسکو را فلج کرده است. زلنسکی در سخنرانی ویدئویی خود گفت: «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که خیلی سریع به موفقیت عادت می‌کند. وقتی تهاجم تمام‌عیار آغاز شد بسیاری از مردم در سراسر جهان باور نداشتند که اوکراین زنده بماند». او تأکید کرد نیروهایش در کاهش قدرت نظامی مسکو در دریای سیاه موفق بوده‌اند که به گفته او با حمایت بیشتر متحدان کی‌یف می‌تواند به پیروزی نهایی اوکراین در جنگ منتهی شود. او افزود: «موفقیت اوکراین در نبرد دریای سیاه در کتاب‌های تاریخ ثبت خواهد شد اگرچه امروز زیاد درباره آن صحبت نمی‌شود».

در همین حال، بر اساس گزارش مجله «تایم»، ولودیمیر زلنسکی در جنگ اوکراین «یکه و تنها» مانده است. تقریبا دو سال از جنگ گذشته و روسیه همچنان کنترل یک‌پنجم خاک اوکراین را در دست دارد، ده‌ها هزار نفر کشته شده‌اند و حمایت جهانی از جنگ اوکراین هر روز کم‌رنگ‌تر از دیروز می‌شود.

مجله تایم با اشاره به سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، در ماه سپتامبر به آمریکا می‌گوید که این سفر باعث شد تا زلنسکی مجددا حمایت سناتورهای آمریکایی را در برابر جنگ با روسیه جذب کند. بعدازظهر آن روز جلسات زلنسکی در کاخ سفید و پنتاگون با تأخیر یک‌ساعته برگزار شد و در حالی که سخنرانی خود را آغاز کرد، مات و مبهوت و در عین حال آشفته به نظر می‌رسید. البته او بعدا با اشاره به حالت‌هایی که داشت، گفت این احساسات او ناشی از «خستگی جنگ» بوده است.

