افزایش ۵۷درصدی درآمدهای مالیاتی امسال

سبحانیان در ادامه با تأکید بر اینکه رویکرد نظام مالیاتی بر گسترش چتر مالیاتی است، تأکید کرد: در راستای اجرای این سیاست، از محل مبارزه با فرار مالیاتی و معوقات در سال جاری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان وصول شده است. همچنین بیش از یک‌میلیون‌و 970 هزار مؤدی جدید شناسایی شده که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند.

او تکریم مؤدیان را یکی از راهبردهای اصلی نظام مالیاتی برشمرد و افزود: اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مؤدیان را سرلوحه خود قرار دهیم. در همین راستا و به منظور حل‌وفصل مشکلات و مسائل مالیاتی مؤدیان با استقرار بیش از 1677 میز خدمت در بازار و میادین اصلی و مراکز پرتردد شهرها به این سیاست جامه عمل پوشانده‌ایم.

در ادامه این آیین رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر لزوم مبارزه با فراریان مالیاتی و مساعدت با تولیدکنندگان در نظام مالیاتی گفت: دستگاه قضا برای مبارزه قاطع با کسانی که با فرار مالیاتی حقوق عامه را تضییع می‌کنند در کنار دولت ایستاده است.

محمدجواد منتظری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته به مالیات برمی‌گردد، گفت: مالیات منبع اصلی تأمین هزینه جاری دولت است و بسیاری از خدمات عمومی که در کشور انجام می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی است. در بسیاری از کشورهای دنیا مالیات منبع اصلی تأمین درآمدهای کشورهاست، اما در کشور ما به صورت تاریخی نفت مهم‌ترین منبع تأمین درآمدهای دولت بوده که به دلیل اینکه منابع نفتی متعلق به آیندگان است و باید هزینه توسعه زیرساخت‌های کشور شود، این امر یک خسارت بزرگ برای کشور است.

او ادامه داد: نظام مالیاتی باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سراغ کسانی برود که درآمدهای کلان دارند و اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند و از آن طرف به کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی یا تحریم دچار مشکل شده‌اند مساعدت مالیاتی کند.

