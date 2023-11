اوکراین از «شدیدترین» بمباران مناطق مسکونی خود توسط روسیه در سال جاری خبر داد

ایگور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، روز چهارشنبه ۱۰ آبان اعلام کرد نیروهای روسی ۱۱۸ شهر و روستا در ۱۰ منطقه را طی ۲۴ ساعت گذشته بمباران کردند.هم‌زمان جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار پیامی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) گفت تجاوز روسیه به اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته به «اوج جدیدی از بی‌رحمی» رسیده است.

اوکراین و کشورهای غربی نگران هستند که روسیه در آستانهٔ ماه‌های سرد، زیرساخت‌های انرژی این کشور را هدف قرار دهد.زمستان پارسال نیز روسیه زیرساخت‌های انرژی و حتی خطوط برق اوکراین را هدف قرار داد. حملات نیمه‌شب گذشته روسیه به منطقه خارکیف منجر به کشته شدن یک نفر شد و حملات به جنوب خرسون نیز یک کشته برجای گذاشت.

همچنین طی روز جاری، حملات پهپادی روسیه به جنوب شهر نیکوپول منجر به کشته شدن یک زن ۵۹ ساله و زخمی شدن شمار دیگری از ساکنان شد.اوکراین و روسیه هر دو اعلام کرده‌اند که طی شب گذشته پهپادهای تهاجمی یکدیگر را ساقط کرده‌اند.

ایران مهم‌ترین تأمین‌کننده پهپاد برای روسیه است و یک نماینده پارلمان کره جنوبی روز چهارشنبه با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرده که کره شمالی یک میلیون گلوله توپ تحویل روسیه داده است. اخیرا پارلمان روسیه نیز افزایش ۶۸ درصدی بودجه نظامی کشور را تایید کرد. قرار است یک سوم بودجه این کشور در سال آینده به هزینه‌های جنگی اختصاص یابد.رادیوفردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده فعالیت می‌کند. رادیوفردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

