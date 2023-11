اوکراین زیر شدیدترین بمباران روسیه؛ زلنسکی: در کاهش قدرت نظامی مسکو در دریای سیاه موفق بودیم

نیروی هوایی اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۸ پهپاد از ۲۰ پهپاد روسیه را که در طول شب پرواز می‌کردند سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که دو پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بریانسک و کورسک در مرز اوکراین سرنگون کرده است. زلنسکی: حملات اوکراین نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه را فلج کرده است از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت که حملات اوکراین به نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه تلاش‌های جنگی مسکو را فلج کرده است.

