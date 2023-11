شدیدترین حملات پهپاد و توپخانه‌ روسیه به اوکراین در سال جاری

نیروی هوایی اوکراین گفته است که در روز چهارشنبه اول نوامبر ۱۸ فروند از ۲۰ پهپادی را که از سوی روسیه به پرواز درآمده بودند سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه نیز گزارش داده که پهپادها بر فراز منطقه بریانسک و کورسک مورد حمله قرار گرفته‌اند. هردوی این مناطق در مرز اوکراین هستند.در خرسون واقع در جنوب اوکراین، روز چهارشنبه یکی از گلوله‌های توپخانه روسیه در فاصله بسیار نزدیکی به یک مجموعه مسکونی فرود آمد و یکی از کارمندان شهرداری کشته شد و دو کارمند دیگر به شدت زخمی شدند.

ویدیوهایی که مقامات دولتی منتشر کرده‌اند حاکی از برخورد هواپیماهای بدون سرنشین است که باعث ایجاد شکاف زمین و خسارت زیاد شده‌اند.همچنین یک پهپاد دیگر روسی در شمال خرسون نزدیک منطقه دنیپرو پترووسک فرود آمده و باعث مرگ یک زن ۵۹ ساله و جراحت شش نفر دیگر شده است. در مناطق دیگر در شمال و شرق اوکراین نیز حملات روسیه باعث کشته شدن و جراحت تعداد دیگری شده است.

در منطقه دونتسک به گفته مقامات محلی یک مرد ۵۸ ساله در اثر حملات روسیه کشته شده و چهار نفر دیگر که بین ۵۴ تا ۷۳ سال سن داشتند زخمی شده‌اند. به گفته وزارت کشور اوکراین، یک نفر دیگر نیز در شهر مرزی کوپیانسک در شمال شرقی اوکراین که سال گذشته آزاد شد کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.تشدید تنش در خاورمیانه باعث درگیری سیاسی داخلی در آمریکا شده است: جمهوری‌خواهان می‌خواهند طرح بسته کمک میلیاردی را فقط برای اسرائیل، بدون اوکراین ارائه دهند. رئیس‌جمهور آمریکا گفته است، آن را وتو خواهد کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: پهپادهای اوکراین در آسمان «کورسک» و «بریانسک» سرنگون شدندوزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور چند پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در استان کورسک و بریانسک رهگیری و منهدم کرده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: تشدید جنگ و رویارویی گردان‌های القسام با ارتش اسرائیل در غزهجنگ غزه در حالی وارد بیست و پنجمین روز خود شده است که اسرائیل عملیات زمینی خود در این باریکه که هدف شدیدترین حملات هوایی و بمباران بود را در میان درگیری‌ها

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رشد ۲۳ درصدی جوجه ریزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاریرئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در ۶‌ماهه نخست سال جاری میزان جوجه ریزی در استان ۲۸‌میلیون و ۷۰۰‌ قطعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳‌درصد رشد داشته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: شهادت ۱۲ فلسطینی در بمباران رژیم صهیونیستی در خان‌یونستداوم حملات هوایی، توپخانه ای و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف غزه تعداد زیادی شهید و مجروح در میان غیرنظامیان برجای گذاشته است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: اوکراین زیر شدیدترین بمباران روسیه؛ زلنسکی: در کاهش قدرت نظامی مسکو در دریای سیاه موفق بودیماوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه بیش از ۱۰۰ مکان را در ۲۴ ساعت گذشته بمباران کرده که بیشترین تعداد در یک حمله از ابتدای سال جاری میلادی است.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: نشریه انگلیسی: زلنسکی منکر شکست در برابر روسیه استنشریه انگلیسی نوشت، رئیس جمهور اوکراین منکر شکست‌ ارتش کشورش در میدان جنگ با روسیه بوده و اصرار به ادامه جنگ دارد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕