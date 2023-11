وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: «تا حدی قدرت دفاعی و نظامی ما بالاست که حتی کسی نتواند جرئت تهدید ایران را در سر بپروراند». او همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران و تأثیر آن بر دیپلماسی دفاعی، اظهار کرد: «ما از قبل هم ارتباط و تعاملات دفاعی با کشورهای مختلف داشته‌ایم. این امر می‌تواند کمک کند که تعاملات بیشتر شود. صرفا هم مباحث ما دفاعی نیست، بلکه علمی، فناوری و غیرنظامی هم هست که می‌تواند به این موارد نیز کمک کند».

آشتیانی با اشاره به قابلیت‌های ایران در عرصه پدافندی گفت: «ما در حوزه‌های پدافندی از قابلیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستیم. خیلی از کشورها هم درخواست دارند برخی از این سامانه‌ها را خریداری کنند. از آنجا که موضوع مربوط به پدافند است هم همه شرایط و مقررات بین‌المللی را لحاظ می‌کنیم».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تأکید بر اینکه نمایندگان ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای شرکت استارلینک بعد از مذاکرات با سازمان تنظیمات مقررات ایران و پذیرفتن قوانین سرزمینی ایران می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند، به خبرنگاران گفت: «استارلینک مکلف شده است برای فعالیت در ایران از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرد. آنان تا جلسه بعدی که در اسفندماه است، مکلف شده‌اند سازوکارهای اجرائی را فراهم کنند و ما هم موضوع را پیگیری می‌کنیم».

وحیدی همچنین درباره تشکیل استان تهران غربی نیز گفت: «این درخواست در دست بررسی است، ولی تصمیم قطعی گرفته نشده است».صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «قانون‌گذار مشخص کرده است که شورای‌ عالی کار به چه نحوی حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. همان‌طور که بارها عرض کردم، ما حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کرده‌ایم، نه حداکثر آن را. بر‌اساس‌این توافقات بین کارگر و کارفرما هرچه باشد، مورد تأیید وزارتخانه است.

ISNA_FARSI: وزیر راه: باید تغییر تکنولوژی تولید قیر را در دستور کار قرار دهیموزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که باید تغییر تکنولوژی تولید قیر را در دستور کار قرار دهیم، گفت: به‌زودی قیرهای اصلاح‌شده در مدار عملیات راهسازی و راهداری قرار می‌گیرد.

MASHREGHNEWS: تصاویر معترضان با دستان آغشته به خون در پشت سر وزیرخارجه آمریکاجمعی از معترضان به سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، پشت سر آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور با دستان آغشته به رنگ خون حضور پیدا کردند.

ISNA_FARSI: مالزی بابت حمایت از فلسطین از سوی آمریکا نامه اعتراضی دریافت کردنخست وزیر مالزی فاش کرد که آمریکا به موضع کوآلالامپور در قبال فلسطین اعتراض و دو نامه اعتراضی در این باره برای مالزی ارسال کرده است.

ALARABIYA_FA: هشدار روسیه درباره احتمال «برخورد فاجعه‌آمیز» ابرقدرت‌های اتمیسرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه که برای شرکت در مجمع امنیتی شیانگشان به چین سفر کرده است، در جریان سخنرانی خود در این کنفرانس درباره احتمال «برخورد فاجعه‌آمیز

ALARABIYA_FA: وزیر دفاع سعودی خواستار آتش‌بس در غزه و توقف کوچ‌ اجباری فلسطینیان شدشاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی با هدف محکومیت تجاوزات آشکار اسرائیل در غزه و مخاطرات عملیات کنونی در این منطقه با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمری

ISNA_FARSI: تاکید وزیر دفاع عربستان بر ضرورت آتش‌بس در غزهوزیر دفاع عربستان در جریان دیدار با مشاور امنیت ملی آمریکا بر لزوم برقراری آتش‌بس در نوار غزه تاکید کرد.

