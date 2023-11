Renault veut «démocratiser» l’électrique avec sa Twingo électrique à moins de 20 000 euros

Avec sa Twingo revisitée, Renault veut «démocratiser» l’électrique et annonce une voiture à moins de 20 000 euros. Dans le cadre d’une journée séduction adressée à ses investisseurs ce mercredi 15 novembre, la marque au losange promet, comme Citroën, des voitures qui commencent à être abordables pour plus de personnes. Après la nouvelle Renault 5, voici la Twingo électrique. Et une promesse au-delà de la nostalgie : une voiture électrique à moins de 20 000 euros.

Ce mercredi 15 novembre, dans le cadre d’une journée dédiée à ces derniers et alors que sa filiale électrique Ampere lancée en novembre entrera en Bourse,«On va réduire nos coûts de façon importante pour réduire les prix, tout en améliorant la marge». Si les ventes de voitures électriques ont explosé, la facture reste encore salée à l’achat pour la plupart des modèles, Mais de plus en plus de boîtes tentent de jouer la concurrenc

