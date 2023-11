Mascarade à Madagascar. Dix des douze candidats de l'opposition ont appelé leurs partisans à bouder les urnes ce jeudi, lors du premier tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'Etat sortant, Andry Rajoelina, 49 ans, devrait donc se succéder à lui-même aisément, sauf si le scrutin est annulé au dernier moment.

L'appel à tous les Malgaches à considérer que « cette élection n'existe pas », annoncé par la Ceni, le collectif regroupant dix candidats, ne laisse en fait qu'un seul opposant en lice, Siteny Randrianasoloniaiko. Ce dernier est issu du même parti que le président sortant et soupçonné d'être financé par la Russie, selon le site d'information Africa Intelligence.Depuis début octobre, les manifestations se sont multipliées à l'appel de la Ceni. Cette dernière estime que le chef de l'Etat sortant est inéligible en raison de sa double nationalité, malgache et française, selon des révélations de presse en juin qui ont fait l'effet d'une bomb

RFI: Le bilan du président sortant de MadagascarAccès à l’eau potable, électrification, autosuffisance alimentaire ou industrialisation du pays : le président sortant et candidat à sa propre succession Andry Rajoelina avait promis de rattraper en cinq ans le retard accumulé au cours des six décennies écoulées depuis l’indépendance du pays en 1960. Mais à l’issue de son mandat, aucune réforme structurelle n’a été réalisée pour enclencher le développement de la Grande île et plus de 8 Malgaches sur 10 vivent toujours sous le seuil de pauvreté. La rédaction de RFI vous propose de faire le bilan de ses cinq années à la tête du pays.

COURRİERİNTER: Élections à Madagascar malgré les manifestations de l'oppositionLe peuple malgache se rendra aux urnes malgré les manifestations de l'opposition et une situation tendue. Le président Andry Rajoelina brigue un troisième mandat qui sera son deuxième mandat consécutif après les modifications constitutionnelles. Le scrutin a déjà été entaché de controverses.

COURRİERİNTER: Discours de Félix Tshisekedi sur l'état sécuritaire de la RDCLe président Félix Tshisekedi a prononcé son dernier discours sur l'état de la nation, mettant l'accent sur l'insécurité dans l'est de la RDC et dans la province du Kwango. Le discours a été fait devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès.

La source: courrierinter | Lire la suite »

CNEWS: Arrêts cardiaques : voici les 3 premiers gestes qui sauventSept fois sur dix, les arrêts cardiaques ont lieu dans la rue. Si vous en êtes témoin, adoptez cette technique en trois temps : appeler, masser, défibriller.

