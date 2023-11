Renault annonce la parité des prix entre les voitures électriques et thermiques d'ici 2027/2028

Renault frappe fort ce mercredi 15 novembre 2023. Après l’annonce de la future Renault Legend, une voiture électrique à moins de 20 000 euros, et un prix de départ de 25 000 euros pour la Renault 5 (R5) électrique, le groupe français va plus loin. Dans un communiqué de presse, Renault annonce que « la parité des prix de vente avec les véhicules thermiques sera atteinte d’ici à 2027/2028 avec la 2e génération de véhicules électriques ».

Les successeurs des Renault Mégane E-Tech et Renault Scenic E-Tech devraient coûter aussi cher que leurs homologues thermiques, et pas plus cher contrairement à l’heure actuelle. Pourtant, ces futures voitures devraient être dotées d’une immense autonomie et d’une recharge ultra-rapide. Renault n’est pas le seul constructeur dans cette situation. Toutes les voitures électriques coûtent plus cher, à l’achat, que leurs équivalentes thermiques

:

