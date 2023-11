Cri d'alerte des experts sur les conséquences du changement climatique

Recevez toute l’actualité de la sciences et des techs et plongez dans les Grands entretiens, découvertes majeures, innovations et coulisses..., des experts lancent un cri d'alerte dans le cas où rien ne serait fait pour lutter contre le changement climatique. Selon les spécialistes, près de cinq fois plus de personnes risquent de mourir sous l'effet de la chaleur extrême sur Terre dans les prochaines décennies.

Dans le scénario d'un réchauffement planétaire de 2 °C d'ici la fin du siècle (il est actuellement en voie d'atteindre 2,7 °C d'ici 2100), les décès annuels liés à la chaleur augmenteraient de 370 % d'ici 2050, soit une multiplication par 4,7, selon l'édition 2023 d'un document de référence publié tous les ans par la revue médicale. Elle vient confirmer ce « compte à rebours sur la santé et le changement climatique » à quelques semaines de la conférence internationale sur le climat (COP28) de Dubai. Pour la première fois, une journée sera dédiée à la santé, le 3 décembr

:

LİBE: Les penseurs du vivant accusés d’être trop terre à terrePlusieurs livres font la critique des thèses défendues par Baptiste Morizot, Nastassja Martin… Selon eux, partir des liens qui unissent les humains au monde animal et végétal ne serait pas suffisant pour appréhender les crises écologiques.

La source: libe | Lire la suite »

20MİNUTES: Soulèvements de la Terre : Le Conseil d’Etat annule la dissolution des Soulèvements de la TerreLa plus haute instance administrative confirme par ailleurs la dissolution du Groupe antifaciste de Lyon, de l’Alvarium et de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LESECHOS: Fin du plastique en 2050 : l'objectif est réalisableLa transat Jacques Vabre entraîne avec elle, comme chaque année, la question du plastique dans les océans. Pour Alexandra Dubar et Ophélie Derlin, la lutte contre la pollution plastique doit s'appuyer sur un arsenal législatif fort sans oublier l'essentiel : le changement des habitudes.

La source: LesEchos | Lire la suite »

BFMTV: JO d'hiver 2030: 'on sait qu'en 2050 nous aurons de la neige'VIDÉO - Selon Renaud Muselier, une étude réalisée en amont de la candidature française aux JO d'hiver de 2030 a permis de s'assurer que la neige sera présente dans la région 'au moins jusqu'en 2050'.

La source: BFMTV | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Visualisez les changements majeurs dans votre région avec cette carte interactive fascinante de 2050 !Découvrez à quoi ressemblera votre environnement dans les trois prochaines décennies.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

LAMARSWEB: Le PCF présente son plan climat pour 2050En présentant, lundi soir depuis son siège de la place du Colonel-Fabien le premier plan climat à long terme d’un parti, le PCF marque sa volonté d’accélérer sur l’écologie. Sans sacrifier pour autant les futurs « Jours heureux ».

La source: lamarsweb | Lire la suite »