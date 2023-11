Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés

Ça y est, c'est validé. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 14 novembre 2023 le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés.

Validé par le Sénat le 9 novembre dernier, le 'projet de loi portant mesures d'urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation' reçoit donc à son tour l'aval définitif des députés, malgré un fort rejet de l'opposition, jugeant la mesure peu ambitieuse face à un pouvoir d'achat des Français fortement amputé par l'inflation. Brandi par le gouvernement, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire en tête, comme un moyen de faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs, le projet de loi vise à avancer au mois de janvier 2024 la date butoir des négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Voici ce que ça va changer pour l'année prochaine, sachant que la mesure n'a vocation à s’appliquer qu’à l’année 2024

