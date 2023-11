Renault dévoile sa nouvelle voiture électrique : la Renault Twingo

Renault vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique, il s’agit finalement de la Renault Twingo. Renault Legend n’était qu’un nom de code temporaire. Retrouvez toutes les informations dans notre article dédié. Pour aller plus loin Voici la nouvelle Renault Twingo électrique à moins de 20 000 euros La bataille autour de la voiture électrique fait rage.

Pour le moment, la plupart des voitures électriques sont chères, avec un prix moyen d’environ 40 000 euros en France sur le début de l’année 2023, contre plutôt autour de 28 000 euros sur la voiture essence selon les données AAA Data. Mais la guerre des prix fait rage sur la voiture électrique, et 2024 devrait s’annoncer très riche pour la voiture abordable. Une gamme de sept voitures électriques En plus de ses futures Renault 5 et Renault 4 électriques qui devraient viser un prix de départ compris de 25 000 à 30 000 euros, le groupe français vient de dévoiler le nom de sa future voiture électrique. Renault Legen

EUROPE1: Renault va accélérer dans l'électrique avec une voiture à moins de 20.000 euros Renault a annoncé ce mercredi son attention de lancer une voiture électrique d'entrée de gamme à moins de 20.000 euros. De fabrication européenne, ce nouveau véhicule de la marque au losange arrivera sur le marché après 2025.

LATRİBUNE: Renault annonce le lancement d'un modèle électrique à moins de 20.000 euros Renault annonce le lancement prochain d'un modèle électrique à moins de 20.000 euros, destiné à un usage urbain et fabriqué en Europe. Le véhicule promet une consommation réduite et des émissions de CO2 considérablement réduites.

FRANDROİD: Renault annonce la parité des prix entre les voitures électriques et thermiques d'ici 2027/2028 Renault annonce que la parité des prix de vente avec les véhicules thermiques sera atteinte d’ici à 2027/2028 avec la 2e génération de véhicules électriques. Les successeurs des Renault Mégane E-Tech et Renault Scenic E-Tech devraient coûter aussi cher que leurs homologues thermiques, et pas plus cher contrairement à l’heure actuelle. Ces futures voitures seront dotées d’une immense autonomie et d’une recharge ultra-rapide.

