Renault annonce le lancement d'un modèle électrique à moins de 20.000 euros

Alors que la Renault 5 électrique, assemblée dans le nord de la France, débarquera début 2024 avec des premiers tarifs à 25.000 euros, le constructeur français tape encore plus bas. Renault annonce en effet ce mercredi 15 novembre le lancement prochain d'un modèle électrique à moins de 20.000 euros, hors subvention. Destiné à un usage urbain, compact et fabriqué en Europe, ce nouveau modèle appelé pour le moment « Legend » sera proposé après 2025.

Lire aussiVoiture électrique à 100 euros par mois : quel sera le montant de la subvention de l'Etat ? Ce véhicule promet une consommation réduite, à 10 kWh/100 km, et - 75 % d'émissions de CO2 sur son cycle de vie par rapport à la moyenne des véhicules thermiques actuels, fait valoir le constructeur. Une offre de location est prévue à moins de 100 euros par mois, intégrant ainsi le cadre du « leasing social » voulu par le gouvernement français

:

