Au coeur de la marche contre l’antisémitisme à Paris : “Si je n’étais pas venu, je me serais senti très mauvais citoyen” Pendant trois heures, 100 000 personnes, selon les estimations de la police, ont défilé à Paris, des Invalides jusqu’au Sénat. 100 000 personnes ont participé à la « grande marche civique » organisée ce dimanche. Faits marquants : la sobriété, la gravité, mais peu de jeunesls ne voulaient surtout pas défiler côte à côte.

Ce dimanche, peu avant 15 heures, alors que la marche contre l’antisémitisme prend forme dans une grisaille humide, élus écologistes, socialistes et communistes d’un côté, représentants RN ou Reconquête de l’autre, se tiennent aux deux extrémités de l’esplanade des Invalides, à distance maximale. 500 mètres les séparent. La foule, elle, se mélange volontiers, dans la confusion. Les familles émergent par flots réguliers d’une station de métro complètement engorgée. Une fois sur place, que faire ? La marche n’est pas une manifestation...ls ne voulaient surtout pas défiler côte à côt

:

