Promotion exceptionnelle sur le OnePlus 11 pendant le Black Friday d'Amazon

Le Black Friday d'Amazon se déroule du 17 au 27 novembre inclus. Pendant 10 jours, le géant du e-commerce dévoile une tonne de promos sur des milliers de produits. Les marques premium telles que Apple, Samsung, Bose mais aussi OnePlus sont mises à l’honneur et profitent de remise pouvant atteindre les -60%. Si vous cherchez à vous équiper d’un smartphone haut de gamme à prix abordable, il y a justement une belle offre à saisir dès maintenant.

Le OnePlus 11 est proposé avec une réduction de -27%, soit une remise immédiate de -27%. Pour un smartphone sorti cette année, on ne pouvait s’attendre à mieux. D’ailleurs, en se rendant sur le site officiel du fabricant, on peut vite se rendre à quel point cette offre Amazon est exceptionnelle puisque le OnePlus 11 y est affiché à 699 euros. S’il s’est fait connaitre en lançant des smartphones milieu de gamme offrant une excellent rapport qualité-prix, la marque OnePlus s’est progressivement tourné vers des modèles plus premium. Ce OnePlus 11 est le dernier né de la gamme





Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

