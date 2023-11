Les offres du Black Friday déjà disponibles sur Amazon

Alors que le Black Friday démarre officiellement demain sur Amazon, le marchand a déjà discounté certaines références dès ce jeudi matin. Voici les principales offres à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Le Black Friday a été exporté en France par Amazon, leader du e-commerce dans l’Hexagone. Depuis quelques années, celui-ci a décidé d’étaler l’opération sur une période plus longue pour permettre à tout le monde d’en profiter.

Fini le rush absolu sur le Jour J (qui sera le 24 novembre), les offres sont publiées bien en amont pour que tout le monde puisse en profiter sans pression.L’inconvénient d’une telle générosité, c’est que les stocks ne sont plus forcément disponibles sur le Jour J du Black Friday sur Amazon. En effet, la demande peut être très forte en amont et les stocks disparaitre dès les premiers jours de l’opération. Si la Black Friday Week commence demain matin (et verra toutes les offres être mises en ligne pour toute la durée de l’opération), Amazon a déjà publié quelques pépites ce jeud

:

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday : les bonnes affaires sur les iPhoneDécouvrez les offres et promotions sur les iPhone lors du Black Friday . Profitez des prix en baisse sur les modèles iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max. Prévisions et conseils pour ne pas manquer les bonnes affaires .

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

JOURNALDUGEEK: Black Friday 2023 : les meilleures offres de la Fnac en avant-premièrePour cette édition 2023, les marchands en ligne ont prévu de dévoiler toutes leurs meilleures offres du 17 au 27 novembre. Cela dit, certaines d’entre elles, à l’image de la Fnac proposent d’ores et déjà des bons plans en avant-première. Profitez d'une remise de -44% sur le Pack Philips Hue chez la Fnac.

CLUBİC: Promotions incroyables sur les produits Teufel à l'occasion du Black FridayDécouvrez les différentes offres promotionnelles sur les produits audio de la marque Teufel à l'occasion du Black Friday . Enceintes, barres de son, ensembles home-cinéma, profitez de réductions impressionnantes pour obtenir le meilleur son possible chez vous ou en extérieur.

LATRİBUNE: Enquête de la Commission européenne sur Amazon pour protéger les consommateurs contre les produits illégauxLa Commission européenne a ouvert une enquête sur Amazon afin de protéger les consommateurs contre les produits illégaux. Elle demande à Amazon de fournir davantage d'informations sur les mesures prises pour se conformer aux obligations de protection des consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

