Black Friday : Amazon propose des remises XL sur des centaines de références premium

Pour Black Friday, Amazon n’hésite pas à lâcher des remises XL sur des centaines de références premium dès ce vendredi matin 17 novembre. S’il a attaqué l’opération en force avec des deals de grande qualité, permettant par exemple de mettre la main sur la PS5 de Sony à un tarif incroyable, il n’en oublie pas les autres catégories.

Ainsi, le numéro 1 du e-commerce permet pendant cette période propice aux achats de Noël, de s’équiper à moindre coup de smartphones, TV, barres de son, objets connectés au prix les plus bas de l’année. L’informatique est aussi à l’honneur avec des offres qui surpassent toute attente. Parmi elles, on peut citer la Surface Pro 9, tablette hybride par excellence de Microsoft profite d’une remise folle pendant laen temps normal. Cela concerne le format avec 256 Go de stockage, 16 Go de RAM et le processeur i5.Cela dit, il faut faire vite puisque comme on l’a dit, il s’agit d’une vente flash, ce qui signifie qu’elle ne restera pas indéfiniment disponible en lign

:

BFMTV: Les AirPods Pro 2 profitent d'un prix très avantageux avec cette promotion pré Black FridayAvant le lancement officiel du Black Friday , Rakuten affiche déjà des promotions intéressantes, comme l’offre sur la paire d’AirPods Pro 2.

FRANDROİD: Promotion sur les packs Microsoft Surface Pro 9 avant le Black FridayLa Fnac se met déjà aux couleurs du Black Friday avec ces packs contenant le Microsoft Surface Pro 9 , l'un des meilleurs ordinateurs 2-en-1, en promotion à -40 % BonPlan 🔥 👉

FRANDROİD: Amazon commence la braderie avant le Black Friday et propose déjà plein d’offres Amazon prend de l'avance sur le calendrier du Black Friday et baisse déjà le prix de nombreuses références Tech, en plus de ses produits. Les bonnes affaires commencent : voici une sélection des meilleures offres Amazon .

01NET: Les offres du Black Friday déjà disponibles sur AmazonVous l'attendiez peut-être, le Black Friday a démarré sur Amazon . Voici les meilleures promos sur la plateforme marchande 👉🏻

JOURNALDUGEEK: Le Black Friday en France : une tradition importée par AmazonEn une décennie, le Black Friday est s’est imposé comme un incontournable du paysage commercial en France. Si une large majorité des revenus sont générés par des commerçants physiques traditionnels, le e-commerce a été à l’origine de cette opération. C’est même Amazon qui a importé la tradition en France : c’est aussi lui qui est le plus agressif sur les offres.

FRANDROİD: Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

