Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez Darty

La Fnac est connue pour être friand de pack regroupant des objets tech et faire baisser les prix. Il peut arriver de faire d’excellentes affaires pour s’équiper de façon complète et c’est le cas de ce pack regroupant un Xiaomi 13T Pro ainsi qu’une Xiaomi Watch 2 Pro. La montre est offerte, mais le tout est quand même disponible avec 200 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur ces produits Xiaomi • Un smartphone puissant doté d’un écran 144 Hz • Avec une charge rapide 120 W • Une montre qui a tout du haut de gamme • Avec deux jours d’autonomie Initialement proposé à 899 euros, le pack regroupant le Xiaomi 13T Pro (1 To) et une Xiaomi Watch 2 Pro est en ce moment affiché à 699 euros chez Darty. Retrouvez le pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro pour 699 € chez Darty Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Xiaomi 13T Pro et Watch 2 Pro. Les tableaux s’actualisent automatiquemen

: