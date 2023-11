Le Black Friday en France : une tradition importée par Amazon

En une décennie, le Black Friday est s’est imposé comme un incontournable du paysage commercial en France. Si une large majorité des revenus sont générés par des commerçants physiques traditionnels, le e-commerce a été à l’origine de cette opération. C’est même Amazon qui a importé la tradition en France : c’est aussi lui qui est le plus agressif sur les offres.

Les années se suivent et se ressemblent chez Amazon : le Black Friday ne se tient pas sur une seule journée (du vendredi “noir” 24 novembre) mais sur une dizaine de jours. Durant toute cette période, vous avez quasiment toutes les mêmes offres en ligne : plus vous tardez à les acheter, plus la rupture de stock peut arriver. Il y a donc une urgence à saisir les meilleures offres dès ce jeudi soir à minuit.Cette urgence est toutefois relative puisque vous avez ensuite jusqu’au 31 janvier 2024 pour retourner les produits. Cela vous permet donc d’acheter un produit lors du Black Friday sur Amazon, l’offrir à Noël et éventuellement le retourner après les fêtes (plutôt que de devoir le revendre sur Le Bon Coin avec une décote

:

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday 2023 : Profitez de promotions exclusives en FranceRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

FRANDROİD: Amazon commence la braderie avant le Black Friday et propose déjà plein d’offres Amazon prend de l'avance sur le calendrier du Black Friday et baisse déjà le prix de nombreuses références Tech, en plus de ses produits. Les bonnes affaires commencent : voici une sélection des meilleures offres Amazon .

La source: Frandroid | Lire la suite »

01NET: Les offres du Black Friday déjà disponibles sur AmazonVous l'attendiez peut-être, le Black Friday a démarré sur Amazon . Voici les meilleures promos sur la plateforme marchande 👉🏻

La source: 01net | Lire la suite »

BFMTV: Black Friday NordVPN : profitez d'un prix réduit comme jamais en novembreNaviguer sur la toile n'est pas anodin car c'est à cet instant même que les données personnelles sont généralement dérobées. Débarrassez-vous une bonne fois pour toute de ce fléau.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Cette offre Black Friday sur la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S9+ est complètement dingueSi vous êtes à la recherche d'une tablette tactile, le Black Friday est une opportunité unique de monter en gamme et de profiter de l'excellent modèle Galaxy Tab S9+.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Black Friday : Super offre sur l’ensemble sèche-cheveux Dyson avec cette remiseSi vous êtes curieux des dernières technologies développées en matière d’entretien de vos cheveux, le sèche-cheveux Dyson Supersonic est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Black Friday oblige, voici le moment de faire une bonne affaire.

La source: BFMTV | Lire la suite »