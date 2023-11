Le grand prix de Las Vegas en difficulté

De notre correspondant aux Etats-Unis, Lewis Hamilton avait promis « la plus grande course de tous les temps ». Un circuit urbain, de nuit, avec des F1 déboulant à 340 km/h sur le strip de Las Vegas, passant devant le Caesars Palace, le Bellagio et la nouvelle Sphere.

Mais si les néons et les casinos de Sin City offrent sur le papier un cadre démesuré à la hauteur des ambitions en Amérique de la Formule 1 et de son propriétaire Liberty Media, le pari à 500 millions de dollars semble loin du carton annoncé. Alors que Max Verstappen et Red Bull ont depuis longtemps plié la course au titre, le prix des billets et des chambres d’hôtel est en chute libre, et la colère des riverains gronde face aux routes fermées et aux travaux. Des prix divisés par deux ou plus Mardi, le grand prix était loin d’être sold-out. Alors que Liberty Media table sur 100.000 spectateurs quotidiens de jeudi à samedi soir, il reste des milliers de billets invendus, selon les estimations du site spécialisé Oversteer48.com. Le grand prix de Las Vegas est le plus cher de la saison, encore plus que celui de Monaco

