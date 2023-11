Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérisme

Le Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût.Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday.

Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateu

:

20MİNUTES: Cdiscount devance le Black Friday avec des promotions sur les jeux vidéoLe Black Friday est prévu pour bientôt, mais certains sites marchands n’attendent pas cette période de soldes pour proposer des prix réduits. Cdiscount vient de mettre en ligne une série de réductions sur certains des jeux les plus populaires

La source: 20Minutes | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Emma : dormez comme dans un palace et réinventez votre sommeil avec cette offre pré Black FridayEnseigne star dans l’univers de la nuit, Emma propose des produits de qualité. Lit, accessoires et ensembles complets font partie des articles proposés par la marque. Sur son site, vous pouvez retrouver plusieurs références à des prix pouvant être remisés jusqu’à -40 %. Présentation de deux bons plans Emma à ne pas rater.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Les offres de lancement du Black Friday Emma sont en ligne avec jusqu’à -50%Avec les Emma Days, la célèbre marque propose des remises importantes : c’est le moment d’opter pour un ensemble de literie à moitié prix !

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

LAPROVENCE: NordVPN lance son offre Black Friday avec 3 mois offerts sur votre abonnementSi vous êtes à la recherche d’un VPN accessible à tout petit prix, c’est le moment de vous intéresser aux fonctionnalités de NordVPN. L’enseigne vient de lancer une nouvelle campagne promotionnelle à découvrir.

La source: laprovence | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Naviguez sans peur : -69 % + 3 mois offerts avec l’offre Black Friday de NordVPNVous aimeriez accéder à des contenus streaming accessibles dans d’autres pays ? Besoin de protéger vos données personnelles ? Laissez-vous tenter par la promotion du moment chez NordVPN, et naviguez en toute sécurité, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

CLUBİC: Honor lance ces offres Black Friday avant l'heure avec la Pad X9 en promoSi vous voulez acheter une tablette tactile pour une utilisation quotidienne, on pense que l'offre du jour sur la Honor Pad X9 avant le Black Friday va vous plaire puisqu'elle passe sous la barre des 190€.

La source: Clubic | Lire la suite »