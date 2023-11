Comment booster son organisme et éviter la fatigue grâce à l'alimentation ? Améliorer votre alimentation en intégrant des aliments riches en vitamines et en nutriments bénéfiques pour l’organisme peut radicalement booster votre énergie et vous faire oublier la fatigue. Vitamines et minéraux sont indispensables pour retrouver la forme physique et mentale. La vitamine D : l'hiver, le soleil et la luminosité sont plus rares. Pour l'organisme, cela engendre un déficit en vitamine D.

Cette carence peut générer fatigue et dépression. La vitamine C : source d'énergie, elle permet de lutter contre la fatigue et améliore l'assimilation du fer dans l'organisme. Le magnésium : il contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Il réduit la fatigue physique et mentale. C'est un minéral essentiel pour réduire le stress, l'anxiété et éviter la dépression hivernale. Le fer : cet oligoélément est utile pour lutter contre la fatigue. Une carence en fer peut entraîner une anémie et favoriser le développement des infections





