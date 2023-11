Les commerçants français pourront accepter les paiements avec un iPhone

Avec la fonctionnalité Tap to Pay, les commerçants vont pouvoir accepter des paiements en utilisant un iPhone. C'est une petite révolution à venir, notamment pour les commerçants en France. Avec le lancement par Apple de son service "Tap to Pay", les iPhone deviennent des terminaux de paiement. C’est une nouvelle habitude qui va probablement entrer progressivement dans nos vies : poser sur un iPhone sa carte bleue ou son portable pour payer.

, service qui permet de payer directement sur un iPhone dans un magasin ou un restaurant avec son smartphone Apple, une Apple Watch ou avec sa carte bancaire sans contact. Ce service pourrait être une révolution, notamment pour les petits commerçants. Annoncé début 2022, ce mode de paiement est rodé. Il est déjà disponible aux États-Unis, au Brésil, en Australie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou encore en Ukrain

RTLFRANCE: Apple lance 'Tap to Pay' en France pour les commerçantsApple poursuit son offensive dans les services de paiement et lorgne maintenant les commerçants. La marque à la pomme a annoncé ce mardi 14 novembre le lancement en France de la solution 'Tap to Pay', qui doit permettre aux commerces et aux indépendants d'accepter les paiements sans contact à l'aide d'un simple iPhone en lieu et place des traditionnels terminaux de paiement.

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

CLUBİC: Restrictions sur les achats avec les tickets-restaurantÀ partir de janvier prochain, la liste des produits que vous pouvez acheter en supermarché avec des tickets-restaurant va se restreindre. C'est la conséquence d'un changement réglementaire qui met fin à la dérogation de la loi du 16 août 2022 sur la protection du pouvoir d'achat.

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France . Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

MİDİLİBRE: Malgré une mobilisation plus forte, terrible constat pour les violences intrafamiliales en région avec toujourLa région n'échappe pas au fléau des violences intrafamiliales. Les acteurs de terrain, que ce soit les enquêteurs, le monde associatif ou celui de la justice, se battent pour venir en aide aux victimes et améliorer leur prise en charge.

