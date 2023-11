Les pionniers français de la mission Curiosity sur Mars

Impliqué dès la conception de la caméra laser ChemCam, Olivier Gasnault fait partie des pionniers de l'aventure Curiosity pour la mission MSL (Mars Science Laboratory) de la NASA. Chargé de recherche CNRS à l'IRAP (Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse), spécialisé dans l'analyse chimique des roches, il est le responsable scientifique de ChemCam en France.

Arrivée en 2014, Valérie Mousset appartient au petit cercle des opérateurs qui tirent au laser sur le sol martien depuis le centre français des opérations pour la science et l'exploration (FOCSE) basé au CNES, à Toulouse. Elle est cheffe de projet MSL. Actuellement, le FOCSE lance les commandes aux instruments français du rover trois soirs par semaine, entre 17 heures et minuit. Lien interne vers l'article n°11387173 Curiosity vient de franchir le cap des 4000 "sols" (1), soit plus de 11 années depuis son arrivée sur la planète Mar

:

GQ_FRANCE: Antoine Dupont : un sportif hors-norme et bavard en dehors des terrainsEn deux rencontres, Antoine Dupont nous a convaincus. Convaincus qu’il est un sportif hors-norme, excellent, entraînant et imprévisible sur les terrains de rugby, franc, humble et réservé en dehors.

La source: GQ_France | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: La détection de la fraude fiscale des particuliers en FranceLa Cour des comptes dresse un constat sur la détection de la fraude fiscale des particuliers en France et souligne les difficultés de l'administration fiscale pour évaluer son impact réel.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LATRİBUNE: Les tempêtes Ciaran et Domingos privent des millions de Français d'InternetLes tempêtes Ciaran et Domingos ont causé d'importantes coupures d'électricité et endommagé les réseaux de fibre, privant ainsi des millions de Français d'accès à Internet.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Une influenceuse américaine met en garde contre les catacombes de ParisUne influenceuse américaine vivant à Paris met en garde contre les dangers des catacombes de la ville dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: Quelles pièces mode s’offrir à la rentrée ?En puisant dans les dernières tendances du moment, ce rendez-vous Vogue France met en lumière les nouveautés mode de la semaine, dénichées sur nos eshops préférés.

La source: VogueFrance | Lire la suite »