Restrictions sur les achats avec les tickets-restaurant

Les tickets-restaurant connaissent un certain nombre de changements actuellement. Celui dont on a le plus entendu parler, c'est évidemment le passage pour tout le monde à la carte ticket-restaurant. Une généralisation. Mais une nouvelle mesure, prévue, elle, pour dans quelques mois, devrait rapidement attirer l'attention du public. Car vos achats vont changer en profondeur à partir du début de la nouvelle année.

janvier prochain, la liste des produits que vous pouvez acheter en supermarché avec des tickets-restaurant va se restreindre. C'est la conséquence d'un changement réglementaire qui met fin à la dérogation de la loi du 16 août 2022 sur la protection du pouvoir d'achat. Cette dernière permettait d'acheter tous les types de produits alimentaires, qu'ils soient consommables directement ou non. Mais la période de cette dérogation, qui courait jusqu'au 31 décembre prochain, touche à sa fi

:

LAPROVENCE: 'Dangereux pour les promeneurs comme pour les automobilistes' : les sangliers, nouveau fléau à Marseille ?Les suidés prennent leurs aises tout près des habitations. En cause, leur nourrissage qui est pourtant interdit.

LAPROVENCE: Tickets-restaurant : seuls les articles consommables directement seront payables à partir du 1er janvier 2024Alors que la liste des aliments éligibles au paiement par tickets-restaurant avait été élargie au 1er octobre 2022, elle redevient réduite à sa forme initiale dès l'année prochaine.

20MİNUTES: Les titres-restaurants pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesBonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que l’inflation étrangle les ménages, le gouvernement est finalement revenu sur son idée de réduire la liste des aliments pouvant être achetés avec les titres-restaurants au 1er janvier 2024. Il restera possible d’utiliser les titres-restaurants pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé mardi la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024.

LOBS: Pénurie d'eau: les enfants d'Asie du Sud sont les plus touchés (Unicef)En Asie du Sud, plus d'enfants que partout ailleurs dans le monde sont confrontés à une importante pénurie d'eau, aggravée par les effets du changement climatique, selon l'Unicef

BFMTV: 'Extrêmement prometteur': à l'Institut Curie, une IA identifie les cancers les plus complexes à localiserÀ Paris, l'institut Curie a mené la création d'une intelligence artificielle capable de déterminer l'origine de cancers particulièrement retors, avec un taux de réussite très élevé. Un outil qui pourrait permettre de mieux adapter les traitements, et ainsi augmenter le taux de survie de milliers de...

