Apple lance 'Tap to Pay' en France pour les commerçants

Apple poursuit son offensive dans les services de paiement et lorgne maintenant les commerçants. La marque à la pomme a annoncé ce mardi 14 novembre le lancement en France de la solution 'Tap to Pay', qui doit permettre aux commerces et aux indépendants d'accepter les paiements sans contact à l'aide d'un simple iPhone en lieu et place des traditionnels terminaux de paiement. Annoncée début 2022, la fonctionnalité était déjà disponible aux États-Unis et depuis peu en Europe.

Les commerçants qui le souhaitent pourront désormais télécharger une application fournie par l'un des partenaires d'Apple pour prendre en charge l'encaissement depuis un iPhone via une carte bancaire ou une carte numérique, comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Seules conditions : les professionnels devront disposer a minima d'un iPhone XS évoluant sous iOS 17 ou ultérieur et d'une application iOS du prestataire partenaire

: