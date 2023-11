80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations

80 millions d'euros : c'est la promesse du gouvernement pour aider les agriculteurs touchés par la succession de tempêtes et d'inondations qui ont frappé le Nord et l'Ouest de la France ces dernières semaines.

Ce fonds « permettra de couvrir à la fois les pertes de récolte, mais aussi les pertes d'investissement qui ne seraient pas couvertes par les sujets d'assurance », a précisé le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, au micro de France Info ce mercredi 15 novembre « On a fait un fonds qui permet d'éviter (...) les trous dans la raquette » dans la prise en charge des dégâts, a-t-il ajouté. La veille, sur X (ex-Twitter), le ministre avait indiqué que ce fonds visait à « accompagner les agriculteurs dans le rachat de matériel et soutenir les trésoreries ». Aux côtés du président de la République dans le Pas-de-Calais pour soutenir les agriculteurs touchés par les inondations. Nous activons le dispositif de l'assurance récolte rénovée, et son indemnisation de solidarité nationale, ainsi que les calamités agricoles, qui vont..

