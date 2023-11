Paris organise un vote sur le stationnement des SUV

Paris s'attaque aux SUV : la municipalité va organiser le 4 février un vote sur un stationnement plus cher pour ces voitures hautes et lourdes, de plus en plus présentes sur les routes, a annoncé mardi 14 novembre la maire Anne Hidalgo. Twitter.

com / Contenu embed Twitter "Je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiels des SUV et des 4x4", a dit la maire socialiste dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. En quoi consiste ce vote ? Le vote sera ouvert à tous les Parisiens inscrits sur les listes électorales, a précisé la ville, qui organise donc sa deuxième "votation" populaire, après celle, en avril dernier, qui avait abouti à la fin des trottinettes en libre-service. 89% des votants s'étaient prononcés contre ces trottinettes, malgré une participation famélique, de 7,46% des électeurs inscrit

:

