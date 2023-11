La neuvième génération de consoles de salon a fait son arrivée en 2020, avec la PlayStation 5 et les Xbox Series X et Series S. La Nintendo Switch était quant à elle parue dès 2017. Après des périodes de pénurie, notamment concernant la PS5, les choses sont plus ou moins revenues à la normale en 2023. Vous pouvez donc à présent vous procurer facilement la console qui aura votre préférence. La guerre des consoles fait toujours rage entre Microsoft, Sony et Nintendo

: