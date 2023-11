Les députés de la majorité présidentielle vont déposer une proposition pour changer la “loi PLM”, qui régit le mode de scrutin des municipales à Paris, Lyon et Marseille, annonce. Celle-ci sera déposée en décembre, précise Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale.

Argument avancé par ce dernier : les maires élus via ce système “ ne s’occupent pas de la totalité de la ville, mais uniquement des arrondissements qui correspondent à leur électorat”En vigueur depuis 1982, la loi actuelle prévoit que dans ces trois grandes métropoles, l’élection du maire est assurée mais par un collège issu des conseils d’arrondissements. Ce système, à l’opposé du scrutin à la proportionnelle en vigueur dans les autres villes, est régulièrement critiqué, notamment à Marseille.Le maire (divers gauche) estime toutefois que les mairies de secteur ne devraient pas être supprimées. À l’Assemblée, la majorité réfléchit aux modalités d’un double scrutin, qui séparerait les mairies de secteur et la mairie central

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LEPARİSİEN_75: Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne pour décider s'il faut limiter la présence des SUV et des 4x4 dans la ville. Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus sont visés. Le tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

AFPFR: Tension en Espagne autour d'un projet de loi d'amnistie pour les indépendantistes catalansLa tension monte en Espagne depuis que le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a annoncé un projet de loi d'amnistie en faveur des indépendantistes catalans poursuivis pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, dont Carles Puigdemont, l'ancien président de la région. En échange, Pedro Sanchez va recevoir jeudi l'appui indispensable des députés indépendantistes lors d'un vote au Parlement sur sa reconduction au pouvoir, son parti étant minoritaire. Alors, des centaines de milliers d'Espagnols ont manifesté dimanche contre cette amnistie à l'appel de la droite. La semaine dernière, des rassemblements organisés par l'extrême-droite ont dégénéré en échauffourées avec la police. Pour comprendre les raisons de cette crise, Sur le Fil a interrogé Mathieu Gorse, chef adjoint du bureau de l'AFP à Madrid et Maria-Elisa Alonso, politologue spécialiste de l'Espagne à l'Université de Lorraine.Sur le Fil est le podcast quotidien de l'AFP. Vous avez des commentaires ? Nous cherchons à nous améliorer tous les jours et avons préparé un sondage pour vous

MAGAZİNECAPİTAL: Adoption de la loi pour avancer d'un mois les négociations commerciales entre les marques et les magasinsLa loi pour avancer d'un mois les négociations commerciales entre les marques et les magasins a été adoptée par l'Assemblée nationale. Son objectif est de faire baisser les prix des produits alimentaires en magasin pour les caler sur le recul de l'inflation de certaines matières premières.

LADEPECHEDUMİDİ: Campagne de manipulation de l'information contre les JO de Paris 2024Une vidéo appelant au boycott des Jeux olympiques de Paris en 2024 a été dénoncée comme une campagne de manipulation de l'information. Les autorités françaises accusent des acteurs liés à l'Azerbaïdjan d'être derrière cette opération en rétorsion à l'implication de la France dans la médiation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

