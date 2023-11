Le top 3 des meilleurs iPhone d’Apple en 2023 Le meilleur iPhone à choisir 8 /10 Apple iPhone 15 Pro Max • Excellent en photo • Une puissance phénoménale • L'intégration de l'USB-C • L'autonomie juste correcte Le test 1 479 € Le meilleur rapport qualité/prix pour un iPhone 9 /10 Apple iPhone 13 • Des performances très solides • Une très bonne autonomie • Un excellent écran • Pas de 120 Hz Le test 629 € L'iPhone moins cher 7 /10 Apple iPhone SE 5G (2022) • Un iPhone puissant • Un format compact • Le Touch ID • Design trop daté Le test 529 € Autrefois modèle de simplicité, la gamme iPhone devient de plus en plus chargée au fil des ans. De plus en plus de modèles sont disponibles, et le marché de l’occasion reste vivace : choisir le meilleur iPhone chez Apple n’est donc pas aussi simple qu’il y parait. Nous en sommes à présent aux iPhone 15 qui sont à présent disponibles. Quelques nouveautés sont en rendez-vous, dont l’arrivée de l’USB-C et du titane sur les modèles Pro. Lors du Black Friday 2023, les différents iPhone sur toutes les générations sont mis en promotion

:

FRANDROİD: Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

La source: Frandroid | Lire la suite »

FRANDROİD: Notre top 3 des meilleurs smartphones reconditionnésLe smartphone démesuré 9 /10 Samsung Galaxy S20 Ultra • Un très grand écran • Une puissance interne satisfaisante • Le meilleur écran tactile possible • Autonomie un peu juste Le test 284 € L'iPhone récent 9 /10 Apple iPhone 12 • Un design rafraîchi • De très bonnes performances • Son autonomie • Faible stockage Le test 350 € Le mobile reconditionné de Google 9 /10 Google Pixel 6 • De belles finitions et un look sympa • D'excellentes photos • Bonne autonomie • Haut-parleur faiblard Le test 285 €

La source: Frandroid | Lire la suite »

FRANDROİD: Le top 3 des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023L'excellent rapport qualité/prix 9 /10 Samsung Galaxy A54 • Superbe écran • Une bonne autonomie • Design presque premium • Charge un peu lente Le test 494 € Le meilleur smartphone Samsung Galaxy 9 /10 Samsung Galaxy S23 Ultra • Un écran incroyable • La qualité photo irréprochable • Une autonomie immense • Très cher Le test 1 397 € Le smartphone Galaxy pliant à clapet 8 /10 Samsung Galaxy Z Flip 5 • Petit, joli, bien pensé • Un écran externe très pratique • Puissant • L'autonomie toujours faible Le test 1 149 €

La source: Frandroid | Lire la suite »

FRANDROİD: Les meilleures consoles de jeux en 2023Profitez des exclusivités Playstation 8 /10 Sony PlayStation 5 • Excellente manette • Excellents graphismes • Rétrocompatibilité soignée • Un look massif et old school Le test 549 € Toute l'offre du Game Pass 9 /10 Microsoft Xbox Series X • Puissante et silencieuse • De la vraie 4K • Un Xbox Game Pass séduisant • Une manette qui n'innove pas Le test 499 € La console familiale 8 /10 Nintendo Switch OLED • Un meilleur affichage avec l'OLED • Un port Ethernet bienvenu • Le catalogue Nintendo au complet • Une puissance graphique toujours limitée... Le test 319 €

La source: Frandroid | Lire la suite »

İPHONFR: Nouvelles fonctionnalités d'iOS 17.2 et iPadOS 17.2Les smartphones et tablettes supportant iOS 17 et iPadOS 17 peuvent désormais installer les versions 17.2. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max peuvent enregistrer des vidéos spatiales pour une expérience en 3D avec le casque Vision Pro. La détection de contenus sensibles est étendue à Messages, AirDrop, Téléphone et FaceTime. Une nouvelle barre d'application est ajoutée à l'App Store pour faciliter la recherche par catégories.

La source: iPhonfr | Lire la suite »

FEMİNA_FR: La réflexologie libère les tensions et réduit le stressLa réflexologie, et plus précisément la réflexologie plantaire, est une technique de massage issue du peuple Incas au Pérou. La réflexologie plantaire consiste à faire pression sur certaines zones 'réflexes' des pieds. Chaque zone serait reliée à une partie du corps. Les pieds sont utilisés dans ce type de massage, car chaque zone corporelle aurait une correspondance sur eux. Les zones du corps et du visage en réflexologie. D'autres formes de réflexologie existent (palmaire, auriculaire et faciale). Cependant, pour vaincre le stress, la réflexologie plantaire est la plus réputée. Exercer une certaine pression sur une zone réflexe du pied bien précise apaiserait les tensions. La réflexologie est une médecine douce utilisée pour la relaxation et la détente des patients. Déroulement d'une séance de réflexologie. La réflexologie est réputée soulager le stress et l'irritabilité, entre autres. Une séance de réflexologie dure environ 1 heure.

La source: Femina_fr | Lire la suite »