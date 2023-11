Nouvelles fonctionnalités d'iOS 17.2 et iPadOS 17.2

Notez que tous les smartphones et tablettes supportant iOS 17 et iPadOS 17 pourront installer iOS 17.2 et iPadOS 17.2 :les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max peuvent maintenant enregistrer des vidéos spatiales qui seront à visionner avec le casque Vision Pro (pour en profiter en 3D). Sur les appareils classiques, la vidéo pourra être vue, mais ne sera affichée qu’en 2D l’iPhone peut alerter l’utilisateur en cas de contenus sensibles détectés (images violentes et graphiques, de nu, etc.).

Jusque là, la détection se faisait dans Messages, AirDrop, Téléphone et FaceTime. Avec iOS 17.2, la fonction surveille aussi les autocollants Messages et les fiches de contacts dans l’app. Elle peut en outre être contrôlée via de nouveaux paramètres d’accessibilitéune nouvelle barre fait son apparition dans l’App Store, permettant de trouver des applications par catégorie

:

