La réflexologie libère les tensions et réduit le stress. La réflexologie, et plus précisément la réflexologie plantaire, est une technique de massage issue du peuple Incas au Pérou. La réflexologie plantaire consiste à faire pression sur certaines zones 'réflexes' des pieds. Chaque zone serait reliée à une partie du corps. Les pieds sont utilisés dans ce type de massage, car chaque zone corporelle aurait une correspondance sur eux. Les zones du corps et du visage en réflexologie.

D'autres formes de réflexologie existent (palmaire, auriculaire et faciale). Cependant, pour vaincre le stress, la réflexologie plantaire est la plus réputée. Exercer une certaine pression sur une zone réflexe du pied bien précise apaiserait les tensions. La réflexologie est une médecine douce utilisée pour la relaxation et la détente des patients. Déroulement d'une séance de réflexologie. La réflexologie est réputée soulager le stress et l'irritabilité, entre autres. Une séance de réflexologie dure environ 1 heure

:

