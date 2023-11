Les ventes d'iPhone 15 en Chine en baisse

On avait pu le voir très rapidement après la commercialisation des iPhone 15 en Chine. Les ventes des nouveaux smartphones d'Apple n'ont pas immédiatement rencontré le succès escompté.

La firme de Cupertino a perdu des parts de marché au troisième trimestre 2023 dans l'empire du Milieu, en raison d'une demande en grande partie satisfaite aux premier et deuxième trimestres, et parce que le volume des ventes lors du lancement de l'iPhone 15 a été inférieur à celui de la série iPhone 14, a précisé le cabinet d'analyse Counterpoint Research, fin octobre. Ainsi, sa part de marché est passée en un an de 15,3 à 14,2 % sur le marché chinois., mais aussi à la décision du gouvernement chinois d'interdire l'utilisation d'un iPhone par tous les fonctionnaires. En outre, l'iPhone 15 n'a pas marqué de véritable révolution technologiqu

MİDİLİBRE: Sortie de Bagnols-les-Bains de Mont-Lozère-et-Goulet : les onze membres de la commission consultative élusLes électeurs de Bagnols-les-Bains étaient appelés aux urnes, ce dimanche 12 novembre 2023.

LOBS: Poursuite en mer de Chine méridionale entre les garde-côtes philippins et les vedettes rapides chinoisesUn canot pneumatique des gardes-côtes philippins avec des journalistes à bord, face à un navire chinois, le 10 novembre 2023 en Mer de Chine méridionale

ACTUFR: Les Foulées de La Presse de la Manche édition 2023Suivez les 41èmes Foulées de La Presse de la Manche grâce à nos photos et vidéos en direct des rues de Cherbourg (Manche), où au moins 6 000 coureurs sont attendus.

CLOSERFR: Astrologie 2023 : les Sagittaire vont-ils avoir de la chance au mois de novembre ?La chance sera présente en amour, et probablement en argent, pour les Sagittaire au mois de novembre 2023. N'empêche restez quand même prudent !

FRANDROİD: Quelles sont les meilleures enceintes Bluetooth portables en 2023 ?L'enceinte Bluetooth portable, parfaite pour une utilisation d'appoint, est l'accessoire idéal pour profiter de votre musique où vous voulez sans porter de casque ou d'écouteurs. Voici notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth du moment.

MİDİLİBRE: Star Academy 2023 : les téléspectateurs outrés après la performance de Louis, cette interprétation qui fait poLors du prime de samedi 11 novembre 2023 de la Star Academy, la prestation de Louis a choqué certains internautes qui dénoncent le choix d'une musique produit par un rappeur visé par une enquête pour 'viol'.

