محافظ الفيوم: إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة عدد 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركز ومدينة إطسا، بواقع إزالة عدد 14 حالة على الأراضى الزراعية، بمساحة 10 قيراط وسهمين، وحالتين داخل الحيز العمراني دون ترخيص، بمساحة 375 متر مربع، وشملت التعديات قرى قلمشاه، وعزبة الهيشة بقرية دفنو، وعتامنة المزارعة بقرية جردو، وبجوار محطة الصرف بمركز إطسا، موضحًا أن التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة شملت، صبات لأسقف خرسانية، ومباني منازل بالبلوك الأبيض، وأسوار، وقواعد وسملات خرسانية، وحفر...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيومأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركزي إطسا والفيوم، على مدار اليومين الماضيين، خلال الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة، حفاظاً على الرقعة الزراعية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،...

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: هشام آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة المحافظاتفي ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: إزالة 69 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعيةتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتا المنيا وبني سويف فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي في الدقهليةجرى شن عدة حملات إزالة للمخالفات الخاصة بالبناء المخالف وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة في الدقهلية.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية بمركز البلينا فى سوهاجأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن استمرار تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: محافظ القليوبية: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء ومحاسبة المقصرينأكد عبدالحميد الهجان محافظ القلوبية استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕