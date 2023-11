رحيل أنتوني موديست في يناير.. مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة مدوية لـ 'الفجر الرياضي'

وكان الأهلي قد تعاقد مع موديست في الصيف الماضي، لكن اللاعب لم يظهر بالمستوى المطلوب، رغم حصوله على عدة فرص للحكم على مستواه. وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كل ما تردد حول اقتراب اللاعب الفرنسي في يناير المقبل بناء على رغبة كولر غير صحيح.

واضاف، أن اللاعب سيشارك بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة، والأداء الذي ظهر به أمس سوء توفيق، كمثل غيره من اللاعبين، مؤكدا أنه لاتوجد اي نية لدى السويسري كولر، للاستغناء عن خدمات اللاعب. وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري السوبر الإفريقي، عقب الهزيمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف ذهاب وإياباً، مجموع نتيجة المباراتين.ماذا حدث بين كولر ولاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الإفريقي

