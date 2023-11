رئيس الوزراء عن مجمع مدارس القرية الكونية: 'كانت أرض مهملة'

وقال مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، إن افتتاح مجمع المدارس يؤكد مدى نجاح فكر الشراكة بين القطاع العام والخاص، موجها التحية إلى صندوق مصر السيادي حيث أنه هو من تبنى فكر استغلال الأصول غير المستغلة.

وأشار إلى أنه لا بد من التوسع في تنفيذ هذا النموذج التعليمي في مصر، ومصروفات المدارس به يغطي احتياجات شريحة طبقة المدارس المتوسطة في مصر، مضيفا:"عايزين على الأقل 300 مدرسة بهذا الشكل بمتوسط 10 مدارس في كل محافظة"، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على توفير قطع أراضي في مناطق مميزة في المحافظات لإنشاء هذه النوعية من المدارس.

