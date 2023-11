حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي في الدقهلية

وفي مركز المنزلة، أعلن المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، في بيان له، إزالة مخالفة بقرية البصراط، بفك شدة خشبية مخالفة لعمل سلم خرسانى في عزبة 8 على مساحة 80 مترا. وفي مركز ميت غمر، شارك حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، في تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أجا على مدار اليوم، لإزالة التعديات كافة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وشارك في الحملة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومدير الإدارة الزراعية باجا ونواب رئيس مركز ومدينة أجا .

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات بناء مخالف بنطاق مركز ميت غمر، وتنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، وكذلك سملات خرسانية معدة للبناء عليها. في المهد لأي تعدي على الأراضي الزراعية، حفاظاً علي الرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

