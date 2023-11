إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم إزالة عدد 42 حالة تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة الفيوم، على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني، خلال اليومين الماضيين، بواقع إزالة عدد 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطاً، و18 سهماً، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، بمساحة 525 مترا مربعا، لافتاً إلى أن الحملات شملت مختلف أحياء مدينة الفيوم، وعدد من القرى ضمت، الناصرية، وتلات، والشيخ فضل، ودسيا، والزاوية، والعدوة، وهوارة المقطع، وإبجيج وزاوية الكرادسة، وخلف ميزان...

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة عدد 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركز ومدينة إطسا، بواقع إزالة عدد 14 حالة على الأراضى الزراعية، بمساحة 10 قيراط وسهمين، وحالتين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمساحة 375 مترا مربعا، وشملت التعديات قرى قلمشاه، وعزبة الهيشة بقرية دفنو، وعتامنة المزارعة بقرية جردو، وبجوار محطة الصرف بمركز إطسا، موضحاً أن التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة شملت، صبات لأسقف خرسانية، ومباني منازل بالبلوك الأبيض، وأسوار، وقواعد وسملات خرسانية، وحفر...

وشدد محافظ الفيوم، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بأي تعديات عليها وتطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني نحو ملف التعديات على الأراضي الزراعية أو عدم الإبلاغ عن المخالفات، مشدداً على التنسيق الكامل بين كافة الجهات لشن حملات لإزالة أي تعديات في المهد، وتكثيف الأكمنة عند مداخل المدن والقرى لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط المخالف منها ومصادرتها.

