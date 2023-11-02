هشام آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة المحافظات

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وإعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين.

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