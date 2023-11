Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf Klima-Sondervermögen haben

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf die Pläne der schwarz-roten Koalition für ein milliardenschweres Klima-Sondervermögen in Berlin haben. Der Rechnungshof sieht sich in seiner Kritik am geplanten Sondervermögen bestätigt und betont, dass der Gesetzgeber ausführlich darlegen muss, warum Notlagenkredite aufgenommen werden dürfen. Der Rechnungshof wird die Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichts weiter auswerten.

:

AİRLİNERS_DE: Mitglieder der Bundesregierung fliegen oft mit der Flugbereitschaft der BundeswehrMitglieder der Bundesregierung nutzen die Flugbereitschaft der Bundeswehr für offizielle Missionen und benötigen daher keine Vielfliegerprogramme der Airlines.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda. Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Wegen Urteil des Verfassungsgerichts: Ökonomen bringen Reform der Schuldenbremse ins SpielCoronagelder dürfen laut einem Urteil nicht für Klimaprojekte verwendet werden. Ökonomen fordern eine neue Haushaltspolitik, die FDP spöttelt – und die Grünen überlegen, wie sie den Klimaschutz finanzieren können.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Corona-Sondervermögen: Bundesverfassungsgericht erklärt Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrigDürfen 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Coronapandemie gedacht waren, für Klimaschutzprojekte verwendet werden? Die Union meldete Zweifel an – zu Recht, sagt nun das Bundesverfassungsgericht : Der Nachtragshaushalt 2021 ist verfassungswidrig.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Ampel verhängt zunächst Sperre für KlimafondsNach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht s hat die Bundesregierung eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt. Ein neuer Plan werde schnellstmöglich erarbeitet.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

FİLMSTARTS: Der beste 90er-Jahre-Film laut der FILMSTARTS-CommunityDie FILMSTARTS-Community hat den besten 90er-Jahre-Film gewählt. Erfahre, welcher Film es ist und warum die Meinung repräsentativ ist.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen »