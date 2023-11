Mitglieder der Bundesregierung fliegen oft mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr

Es gibt viele Vielflieger, aber nur wenige, die extrem oft in der Luft sind. Airlines haben für diese Klientel spezielle Vielfliegerprogramme, bei denen Passagiere für jede geflogene Meile Punkte sammeln. Diese Punkte können dann gegen Freiflüge, Upgrades, Lounge-Zugang und andere Vorteile eingetauscht werden. Vielfliegerprogramme haben zudem oft verschiedene Statuslevel (wie Silber, Gold, Platinum), die auf der Anzahl der gesammelten Flugmeilen oder -punkte basieren.

Höhere Statuslevel bedeuten in der Regel bessere Vorteile wie bevorzugte Behandlung am Flughafen, schnelleres Boarding, zusätzliches Freigepäck und mehr. Doch Mitglieder der Bundesregierung brauchen all das nicht. Denn sie sind oft mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr unterwegs, wenn sie in offizieller Mission fliegen. Das ist dann ohnehin eher mit dem Fliegen im Privatjet zu vergleiche

WESERKURİER: IG-Metall kritisiert Rüstungsgüterkauf der Bundesregierung in den USADie IG-Metall kritisiert, dass die Bundesregierung Rüstungsgüter in den USA und nicht aus europäischen Ländern einkauft. 1200 Menschen arbeiten bei Airbus Defence and Space - was hat das für sie zu bedeuten?

NWNEWS: Kritik an Pistorius: Bundeswehr soll nicht kriegsbereit sein«Unglückliche Zielrichtung»: Der bayerische Ministerpräsident Söder kritisiert die Vorstellung des Verteidigungsministers Pistorius von einer kriegstüchtigen Bundeswehr .

MZ_DE: Bundesverfassungsgericht kippt Haushaltsmanöver der BundesregierungDas Bundesverfassungsgericht hat ein Haushaltsmanöver der Bundesregierung gekippt. Das Gericht gab am Mittwoch in Karlsruhe einer Klage der Unionsfraktion im Bundestag statt und erklärte den entsprechenden Nachtrag zum Haushalt 2021 für nichtig.

FN_NACHRİCHTEN: Bundeswehr feierte Geburtstag auf Schloss Brühl / Feierliches Gelöbnis mit 300 Rekrutinnen und Rekruten der Streitkräftebasis anlässlich des 68. GründungsjahresBonn (ots) - Die historische Residenz der Kölner Kurfürsten, Schloss Augustusburg in Brühl, war am Sonntag die eindrucksvolle Kulisse für die zentrale Feierstunde in Nordrhein-Westfalen zum 68. Geburtstag

ESUTDE: – Heizen oder Rüsten, das ist hier die FrageNur wenige Tage nachdem Obstgate – die Frage ob deutsche Soldaten auch 2024 Fisch, Rind und Obst serviert bekommen werden – ausgestanden wurde hat die Bundeswehr das nächste Finanzloch zu stopfen.

DERSPİEGEL: Deutschland unterstützt Ukraine mit zusätzlichen Milliarden für WaffenLaut Verteidigungsministerium fehlen für das kommende Jahr 5,2 Milliarden Euro, um Waffen für die Ukraine zu beschaffen. Nun lenkt das Finanzressort ein, wie ein dem SPIEGEL vorliegendes Papier zeigt.

