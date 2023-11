Gil Ofarim steht in Leipzig vor Gericht

Zum vierten Mal steht Gil Ofarim in Leipzig vor Gericht. Hier wird ihm der Prozess wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung gemacht. Im Fokus stehen jetzt sämtliche Videos vom entsprechenden Abend, die von einem Digitalforensiker ganz genau unter die Lupe genommen werden. Es war Tag vier im medienträchtigen Prozess gegen Gil Ofarim. Der Sänger muss sich wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung verantworten.

Eigentlich war er es, der das Hotel "Westin" in Leipzig im Oktober vor zwei Jahren in den sozialen Medien wegen eines angeblichen Falls von Antisemitismus öffentlich anklagte. Weil Belege für diese Anschuldigungen fehlten, steht nun stattdessen der 41-Jährige vor dem Landgericht Leipzig. Nachdem am Dienstag bereits mehrere Zeugen zu seinen Ungunsten aussagten, sieht es auch am Tag darauf nicht viel besser für Gil Ofarim und seine Glaubwürdigkeit aus. Wie der "Focus" berichtet, hat als erster Zeuge des Tages ein Techniker die Manipulation der Überwachungsvideos, die Ofarims Version der Ereignisse widersprechen, ausgeschlosse

