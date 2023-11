Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping überschattet von Nahost-Konflikt

Nach einem Jahr treffen Joe Biden und Xi Jinping wieder aufeinander. Doch der Nahost-Konflikt erschwert eine diplomatische Annäherung. Wie können die USA einem Land wie China begegnen, das aktiv den Iran und damit auch die Hamas und Hizbollah unterstützt? Das letzte persönliche Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Rande des Gipfeltreffens der G20 auf Bali liegt fast genau ein Jahr zurück.

Im Kräftemessen der beiden Antagonisten finden sich die USA und auch im Krieg, den die Terrorgruppe Hamas gegen den Staat Israel vom Zaun gebrochen hat, auf verschiedenen Seiten: Washington unterstützt Israel, Xi Jinping den Iran. Wie einem Mann begegnen, der solche Ziele gutheißt und seine Alliierten bei diesem schrecklichen Vorhaben nicht in Schranken weist? Diese Frage wird das erwartete Treffen Bidens mit Xi am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) vom 15. bis 17. November in San Francisco überschatten

DW_DEUTSCH: Erstes Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden seit einem JahrDie Beziehungen zwischen den USA und China sind auf einem Tiefpunkt. Militärflugzeuge kommen sich über dem Südchinesischen Meer gefährlich nahe. Im Zoo der US-Hauptstadt gibt es seit Anfang November keine Pandas mehr. Die Welt schaut gespannt auf das Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden .

BERLİNERZEİTUNG: Xi Jinping und Joe Biden diskutieren über US-Sanktionen und TaiwanUS-Sanktionen, Wirtschaftsdeals und regionale Krisenherde stehen auf der Tagesordnung der Gespräche zwischen Xi Jinping und Joe Biden . Für Washington ist ein Thema entscheidend. China Xi USA Biden

RBB24: Der Krieg in Nahost und die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg+++ Ermittlungen nach pro-palästinensischer Beschallung in Staatsbibliothek +++ Spranger verteidigt Demo-Verbote +++ Israel i in Berlin-Charlottenburg angegriffen +++ Alle regionalen Entwicklungen im Newsblog

NTVDE: Große Verzweiflung in Nahost: Baerbock: 'Lage ist zum Zerreißen'Während die EU eine 'sofortige' Kampfpause fordert, geht der Gaza-Krieg in unverminderter Härte weiter. Außenministerin Baerbock schätzt die aktuelle Lage düster ein und sieht ein Vorankommen nur in kleinen Schritten. Ein Waffenstillstand sei derzeit keine Option.

ZDFHEUTE: Wie geht's weiter im Nahost-Konflikt?Gibt es noch Hoffnung auf eine Lösung? Nur nach dem Ende der Hamas und dem Rücktritt der Netanjahu-Regierung, sagt Professor Meron Mendel.reden - eine deutsche Debatte" wenden Sie sich gegen ein Schwarz-Weiß-Denken. In Deutschland gehe es häufig um die Frage, auf welcher Seite man stehe, auf der israelischen oder der palästinensischen. Ihr Buch kann als Plädoyer für mehr Differenzierung verstanden werden. Es ist im März 2023 erschienen. Die Massaker der Hamas am 7. Oktober sind eine Zäsur. Welche Gültigkeit haben Ihre Worte heute noch?: Meine Kritik galt der Polarisierung zwischen den beiden Lagern in der deutschen Debatte: 'Pro-Israel' einerseits, 'Pro-Palästina' andererseits. Es ist festzustellen, dass bei vielen Menschen dabei die Urteilskraft völlig aussetzt, zugunsten der vollständigen Loyalität zu einem Lager. Diese Problematik zeigte sich nach dem 7. Oktober deutlicher denn je.... ist Historiker, Publizist, Pädagoge

ZDFHEUTE: Israelische Offensive in Gaza: Nahost-Experte erklärt Bedeutung des Kriegsrechts und Europas Hilfe für ZivilistenEin Nahost-Experte erklärt, warum es für Israel wichtig ist, Kriegsrecht einzuhalten, wie Europa den Zivilisten in Gaza helfen kann und wie die aktuelle Lage im Westjordanland ist.

