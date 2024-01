Riesige Gewinne durch Katastrophenanleihen

Kalkulationen in Bezug auf Naturkatastrophen wie Hurrikane und Wirbelstürme führten zu rekordverdächtigen Gewinnen bei Fonds, die von Unternehmen wie Tenax Capital, Tangency Capital und Fermat Capital Management betreut werden. Nach öffentlichen Aufzeichnungen, externen Schätzungen und Informationen von Personen, die mit den Fondsdaten vertraut sind, erzielten alle drei Unternehmen Ergebnisse, die mehr als doppelt so hoch waren wie der branchenübliche Maßstab, so Bloomberg.

Grund für die rekordträchtigen Renditen waren mutige Wetten auf Katastrophenanleihen (Cat-Bonds) und andere versicherungsgebundene Wertpapiere. Solche Cat-Bonds werden von der Versicherungsbranche eingesetzt, um sich vor Verlusten schützen zu können, die zu groß wären, um gedeckt zu werden





FinanzenNet » / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sieben Aktien als Hauptgrund für Gewinne am breiten US-Markt im Jahr 2023Einige Mitglieder der Magnificent Seven bleiben auch 2024 unverändert. Unterschiedliche Meinungen zu Aktien, die aus Gruppe ausscheiden werden

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Explosive Goldpreis-Rallye erwartet: Ausgesuchte Gold-Minen-Aktien vor Mega-Boom!24.12.2023 - Goldpreis wie im Rausch! Der Edelmetallpreis verharrt beharrlich über 2000 USD! Anleger frohlocken angesichts glänzender Gewinne!

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Größtes und teuerstes Bauprojekt in der Geschichte von FürthDie Baustelle des Helene-Lange-Gymnasiums im mittelfränkischen Fürth steckt voller Superlative. Ein Bagger hebt gerade die Baugrube für die zweigeschossige Sechsfach-Turnhalle aus. Es ist das größte und teuerste Bauprojekt in der jüngeren Geschichte der Stadt, sagt Baureferentin Christine Lippert. Die neue Schule soll Platz für rund 1.500 Schülerinnen und Schüler bieten. Gut investiertes Geld. Doch es gibt in Fürth noch viel mehr zu bauen. "Wir haben riesige Schulbauprojekte vor uns. Und wir können mit diesen Kosten nicht alles erledigen", sagt sie und erinnert an die Sanierung des zweiten Gymnasiums mit 85 Millionen Euro, die in Kürze beginnen soll.Ziel: Schnell, einfach und kostengünstig bauen 14 Schulbauprojekte sind es derzeit insgesamt, die in Fürth anstehen und die finanziert werden müssen. Weil Geld in Kommunen immer knapp ist, muss gespart werden. Das bedeutet, dass inzwischen Standards überdacht werden, die das Projekt Helene-Lange-Gymnasium so teuer machen, kündigt Lippert an

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Chatkontrolle fällt beim Internet Architecture Board durchDas Internet Architecture Board (IAB) lehnt die EU-Chatkontrolle ab, da sie die Privatsphäre und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gefährdet. Die Einführung solcher Technologien könnte zu Überwachung und Zensur führen und den freien Informationsfluss beeinträchtigen.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Erfolgreiche Markenbildung durch Crossmedia-KampagnenNeue Forschungsergebnisse zeigen, wie Unternehmen durch Crossmedia-Kampagnen ihren Markenwert steigern können. Die Ergebnisse einer Studie von Meta, AudienceProject und GfK werden präsentiert.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »

Weihnachten in der Ukraine: Datum des Weihnachtsfestes beeinflusst durch KriegDer seit nun fast zwei Jahren andauernde Krieg hat aber nicht nur auf die Umstände Einfluss, unter denen die Ukrainer Weihnachten feiern, sondern auch auf das Datum. Denn es ist das zweite Jahr in Folge, an dem das Weihnachtsfest am 25. Dezember begangen wird.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »