Chatkontrolle fällt beim Internet Architecture Board durch

Die Chatkontrolle fällt auch beim Internet Architecture Board (IAB) durch. Vorschläge wie die EU-Chatkontrolle würden „einen uneingeschränkten Zugang zu privaten Inhalten vorschreiben und damit die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung untergraben“, Bei Technologien, die darauf abzielen, die Nutzerkommunikation zu scannen, gäbe es keine technische Möglichkeit, den Umfang und die Absicht des Scannens von vornherein begrenzen oder eine spätere Ausweitung der Ausspähung zu verhindern.

Darüber hinaus könne insbesondere beim Scannen nach illegalen Inhalten keine Transparenz gewährleistet werden, so das IAB.Die Einführung solcher Technologien hat Auswirkungen auf alle Nutzer des globalen Internets und schafft ein Werkzeug, das leicht als weitverbreitetes Instrument der Überwachung und Zensur missbraucht werden kann. Das bedeutet eine reale Gefahr für den freien Informationsfluss und die Sicherheit und Privatsphäre der Menschen.Weiterhin kritisiert das IAB, dass sich das clientseitige Scannen und die damit verbundenen Regularien negativ auf das offene Internet auswirken könnte





netzpolitik_org » / 🏆 56. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Breakpoint: Die drei fragwürdigsten Debattenbeiträge zur Chatkontrolle 20232023 war das Jahr, in dem die Debatte um die Chatkontrolle heftiger wurde. Es blieb nicht immer sachlich, findet unsere Kolumnistin. Sie hat ihre Top 3 der fragwürdigsten Äußerungen und Beiträge zur Chatkontrolle des Jahres gekürt.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Wanderung durch die 'grüne Lunge' Kölns13 Kilometer lang ist die Wanderung durch den Königsforst, die auf den höchsten Berg der Domstadt Köln führt.

Herkunft: koeln_de - 🏆 46. / 63 Weiterlesen »

Weihnachten in der Ukraine: Datum des Weihnachtsfestes beeinflusst durch KriegDer seit nun fast zwei Jahren andauernde Krieg hat aber nicht nur auf die Umstände Einfluss, unter denen die Ukrainer Weihnachten feiern, sondern auch auf das Datum. Denn es ist das zweite Jahr in Folge, an dem das Weihnachtsfest am 25. Dezember begangen wird.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Tierskulpturen in Berlin: Eine Safari durch die StadtEine kleine Safari durch Berlin zeigt eine fantastische Artenvielfalt, für die kein Eintritt bezahlt werden muss und bei der Streicheln unbedingt erlaubt ist.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Service: Gesund durch die Feiertage | MorgenmagazinSodbrennen, Magendruck und Völlegefühl sowie Erkältungskrankheiten und Atemwegsinfektionen können die festliche Stimmung trüben. MOMA-Hausarzt Dr. Mohsen Radjai gibt Tipps, wie Sie gesund über die Feiertage kommen.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Finanzminister Lindner lehnt grundlegende Schuldenbremse-Reform abBundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt eine grundlegende Reform der Schuldenbremse, wie von SPD und Grünen gefordert, weiterhin ab - eine Teilreform aber nicht. Im kommenden Jahr will er sie angehen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »