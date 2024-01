Erfolgreiche Markenbildung durch Crossmedia-Kampagnen

Erfolgreiche Marken aufzubauen ist entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Doch wie gelingt das am besten? Auf welche Kanäle sollten Unternehmen in ihrem Mediamix setzen? Und an welchen KPIs lässt sich der Erfolg ablesen? Neue Forschungsergebnisse von Meta zeigen, wie Unternehmen heute durch Crossmedia-Kampagnen ihren Markenwert steigern und wie diese ihren Mediamix bei Marken-Kampagnen weiter optimieren können.

Hierfür arbeitete Meta mit den Marktforschungsunternehmen AudienceProject und GfK sowie 28 führenden Marken zusammen, um die Werbewirkung verschiedener Kanäle zu messen. Es wurden insgesamt 32 Crossmedia-Kampagnen in acht europäischen Ländern ausgewertet. Alle Kampagnen liefen im Jahr 2022. Die Ergebnisse der Crossmedia-Studie von AudienceProject und GfK zeigen, dass sowohl TV- als auch digitale Kanäle die Brand Equity, also den Markenwert, steigern können. Mit Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram gelang dies effizient über den gesamten Marketing Funnel hinweg





