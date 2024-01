Sieben Aktien als Hauptgrund für Gewinne am breiten US-Markt im Jahr 2023

Im Jahr 2023 sorgten die Tech-Konzerne Apple, Amazon, Alphabet, NVIDIA, Meta Platforms, Microsoft und Tesla mit starken Kursgewinnen für Aufsehen - und erhielten aufgrund ihrer Performance den Spitznamen 'Magnificent Seven'. Der Start ins Jahr 2024 fiel für die Titel allerdings zunächst weniger gut aus, in den ersten Handelstagen 2024 kam es zu Verlusten.

Auch wenn viele Mitglieder der illustren Gruppe sich an der Börse inzwischen wieder besser entwickeln, mehren sich unter Marktbeobachtern dennoch die Zweifel, ob die Tech-Aktien ihren starken Lauf auch im neuen Jahr wiederholen können. 'CNBC'-Moderator Jim Cramer erwartet beispielsweise eine allgemeine Sektor-Rotation weg von Big Tec





KI-Aktien 2023 stark gestiegenWie stark sich KI-Aktien in diesem Jahr entwickelt haben, lässt sich beispielhaft an großen Branchenvertretern ablesen: Der Chiphersteller NVIDIA verteuerte sich seit Jahresstart um rund 195 Prozent, für die Microsoft-Aktie, die stark von ihrem OpenAI-Investment profitieren konnte, ging es seit Januar etwa 54 Prozent nach oben, Amazon hat Anleger mit einem Kursplus von gut 78 Prozent beglückt. Jim Cramer sieht KI-Epizentrum in SeattleDass das Ende der Fahnenstange damit bereits erreicht ist, glaubt der ehemalige Hedgefondsmanager Jim Cramer aber nicht. In seiner Sendung 'Mad Money' bei CNBC nahm der Marktexperte KI-Titel unter die Lupe und kam zu einer optimistischen Einschätzung. Das Epizentrum von KI liege in Seattle, so Cramer mit Blick auf die Firmensitze von Amazon und Microsoft.

