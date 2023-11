NFL: Die größte Baustelle pro Franchise

Wir sind zwar erst in Woche elf der NFL-Saison, aber für einige Teams beginnen schon die Planungen für das nächste Jahr. Auch die Top-Teams halten ihre Augen offen, ehe es im Frühjahr in Richtung Free Agency und Draft geht. Wir schauen, wo die größte Baustelle pro Franchise liegt.Die Mitte der D-Line ist auch nach dem Trade für Leonard Williams zu löchrig. Die Lauf-Verteidigung ist auch"nur" auf dem 18. Platz der Liga. Man sollte sich im Draft auf dieser Position verbessern.

Isaiah Oliver und Deommodore Lenoir gehen in ihr finales Vertragsjahr. Dahinter kommt wenig. Diese Top-Defense bräuchte auf dieser Position frische Kräfte. Ansonsten wäre ein Right Tackle noch brauchbar.Das Leben der Rams nach dem Karriereende von Andrew Whitworth ist schwierig. Bisher haben sie ihn noch nicht ersetzen können. Rob Havenstein wird zudem wohl Free Agent.Angenommen Kyler Murray spielt überragend und die Cards wollen keinen neuen Quarterback mit einem guten Pick, wäre die D-Line wohl die erste Baustelle. Sowohl im Pass Block als auch im Run Stop ist das Team unterbesetz

:

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-ModusDer Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023). Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

KINODE: Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes: Easter Eggs und Verbindungen zur OriginalreiheFans des „Die Tribute von Panem“- Franchise dürfen sich in dem Prequel „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ über so einige Anspielungen freuen, die den neuen Film mit der Originalreihe verbinden. Einige Easter Eggs sind recht offensichtlich, andere eher versteckter. Wir stellen euch hier sechs Querverweise vor, die uns aufgefallen sind.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

RANSPORT: Verletzungen von NFL-SpielernDeshaun Watson, Leighton Vander Esch, Kwon Alexander und Marcus Jones werden aufgrund von Verletzungen für den Rest der Saison ausfallen.

Herkunft: ransport | Weiterlesen »