Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes: Easter Eggs und Verbindungen zur Originalreihe

„Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ läuft endlich im Kino. Sperrt bei eurem Kinobesuch eure Augen und Ohren auf: Es gibt allerlei Easter Eggs zur Originalreihe. Fans des „Die Tribute von Panem“-Franchise dürfen sich in dem Prequel „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ über so einige Anspielungen freuen, die den neuen Film mit der Originalreihe verbinden. Einige Easter Eggs sind recht offensichtlich, andere eher versteckter.

Wir stellen euch hier sechs Querverweise vor, die uns aufgefallen sind. – Achtung! Ab hier folgen Spoiler zu „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ – 1. „The Hanging Tree“ Die wohl offensichtlichste Verbindung zwischen „The Ballad of Songbirds & Snakes“ und der Originalreihe ist das Lied „The Hanging Tree“. Im Prequel stellt sich heraus, dass Lucy Gray (Rachel Zegler) die Komponistin des Liedes ist, welches 65 Jahre später durch Katniss (Jennifer Lawrence) zur Hymne der Rebellion wird. In dem Film wird zudem die Hinrichtung gezeigt, welche den Song inspirierte. 2

:

